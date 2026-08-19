Welsbach Technology Metals Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Welsbach Technology Metals Acquisition gab am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Welsbach Technology Metals Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,160 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at