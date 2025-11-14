Welspun India: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Welspun India gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,13 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,10 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 24,41 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 15,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Welspun India 28,73 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,167 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 24,30 Milliarden INR gesehen hatten.

