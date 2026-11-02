Welspun India präsentierte Quartalsergebnisse

Welspun India hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 1,80 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Welspun India noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,38 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 24,41 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at