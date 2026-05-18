18.05.2026 06:31:29

Welspun India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Welspun India hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,08 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,95 Prozent auf 24,35 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 26,46 Milliarden INR gelegen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,14 INR, nach 6,70 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 4,89 Prozent auf 93,99 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Welspun India 98,82 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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