Welspun Investments and Commercials: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Welspun Investments and Commercials stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Welspun Investments and Commercials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,55 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,89 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 49,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at