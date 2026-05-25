Welspun Investments and Commercials: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Welspun Investments and Commercials hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 125,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 8,29 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Welspun Investments and Commercials ein EPS von 10,13 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,25 Prozent auf 52,24 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Welspun Investments and Commercials 52,37 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at