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30.10.2026 06:31:28
Welspun Investments and Commercials: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Welspun Investments and Commercials präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 23,97 INR. Im Vorjahresviertel waren 9,55 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Welspun Investments and Commercials im vergangenen Quartal 141,1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 186,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Welspun Investments and Commercials 49,2 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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