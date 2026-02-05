Welspun Investments and Commercials veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Welspun Investments and Commercials hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,35 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Welspun Investments and Commercials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 35,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen INR im Vergleich zu 1,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at