Welspun Investments and Commercials veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Welspun Investments and Commercials hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,41 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,550 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Welspun Investments and Commercials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 227,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 0,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at