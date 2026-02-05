Welspun Projects öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Welspun Projects hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 1,75 INR gegenüber 5,21 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,67 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,87 Milliarden INR.

