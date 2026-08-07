Welspun Projects präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Welspun Projects hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 3,43 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,74 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,45 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at