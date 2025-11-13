|
13.11.2025 06:31:28
Welspun Projects vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Welspun Projects hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,61 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,29 INR je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 7,84 Milliarden INR, gegenüber 7,89 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,58 Prozent präsentiert.
