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27.07.2026 06:31:29
Welspun: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Welspun hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 39,68 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 13,32 INR je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,81 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Welspun einen Umsatz von 35,51 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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