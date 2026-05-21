Welspun Syntex gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Welspun Syntex hat am 19.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,54 INR. Im Vorjahresviertel hatte Welspun Syntex 0,370 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,66 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,61 Milliarden INR in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 2,13 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Welspun Syntex 13,65 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 14,66 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at