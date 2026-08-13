Welspun Syntex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Welspun Syntex ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Welspun Syntex die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,610 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 3,51 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at