Welspun Syntex veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Welspun Syntex hat am 08.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,780 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,47 Prozent auf 3,49 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,04 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at