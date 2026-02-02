|
Welspun: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Welspun hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 17,17 INR. Im Vorjahresviertel waren 25,73 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Welspun mit einem Umsatz von insgesamt 45,32 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 25,43 Prozent gesteigert.
