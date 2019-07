Weltgartenausstellung 2019 zeigt Hainans Charme

HAIKOU, China, 24. Juli 2019 /PRNewswire/ -- Vom 21.-23. Juli wurde in Peking der Hainan-Tag der Weltgartenausstellung 2019 (Beijing Expo 2019) erfolgreich abgehalten. Nach Aussage der Volksregierung der Provinz Hainan war die Veranstaltung begleitet von Kunstdarbietungen einschließlich Gesang und Tanz, Volksliedern aus Danzhou und Operngesängen aus Hainan. Daneben gab es Vorführungen und eine Ausstellung zum immateriellen Kulturerbe wie Li-Brokat, Haarnadeln aus Knochen und eine Puppenoper und Aktivitäten wie eine Tourismuskampagne für die Pilotzone für Freihandel Hainan (Hafen) und eine Ausstellung einheimischer Produkte. Auf diese Weise präsentierte Hainan vor einem internationalen Publikum sein vorteilhaftes Ökosystem, seine wunderschöne Landschaft und seine einzigartige Gartenbaukunst. Gleichzeitig wurden der Bau der Pilotzone für Freihandel Hainan und des Freihandelshafens mit chinesischen Eigentümlichkeiten sowie die positive Entwicklung der Provinz Hainan in den Mittelpunkt gestellt.

Im Hainan-Garten der Beijing Expo 2019 konnte man groß gewachsene und biegsame Kokosbäume, Korallenblüten in blauem Wasser und innovative Pflanzenwände aus Li-Brokat sehen. Die tropische Inselstimmung mit malerischen Bergen, blauem Meer und grünen Bäumen stand Pate für den Hainan-Garten. Gäste und Touristen aus China und dem Rest der Welt erlebten hautnah den einzigartigen Charme einer Küstenlandschaft.

Eines der Highlights des Hainan-Tags war die Tourismuskampagne für die Pilotzone für Freihandel Hainan (Hafen). Für den Touristikmarkt im Sommer wurden 33 attraktive Ausflugsangebote entwickelt, die bei den Touristen gut ankamen. Beispielsweise gibt es Urlaubsausflüge an die Küste, Abenteuerfahrten, Golfausflüge und Regenwaldfahrten. Fünf der Urlaubsrouten an der Küste basieren auf dem traditionellen Sanya-Ausflugsangebot, aber es gibt auch neue Produkte wie einen Surfausflug, einen Vergnügungsausflug auf der Insel und eine zollfreie Einkaufsfahrt. Zum Angebot für Outdoor-Abenteurer gehören ein Luxus-Berg-und-Meer-Ausflug, eine Thermen-Ausflug und eine Erkundungsfahrt im Regenwald. Ausflüge in den Regenwald sind im Sommer die beliebtesten Produkte. Beispielsweise kann man drei verschiedene Regenwald-Erkundungsfahrten, einen primitiven Regenwaldausflug und einen Frischluftausflug im Regenwald buchen.

Während des dreitägigen Hainan-Tags präsentierten Haikou, Sanya und Baisha die Küstenlandschaft und lokalen Bräuche von Hainan durch Tourismuskampagnen und Themendarbietungen, um Hainan einem internationalen Publikum vorzustellen.

