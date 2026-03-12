Weltgrößter Medienkonzern: YouTube stößt Disney von Platz Eins

Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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12.03.2026 16:22:00

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YouTube stößt Disney von Platz Eins der größten Medienkonzerne. Ein großer Teil ihrer Umsätze kommt dabei 2025 von Werbung. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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