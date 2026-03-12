Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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12.03.2026 16:22:00
Weltgrößter Medienkonzern: YouTube stößt Disney von Platz Eins
YouTube stößt Disney von Platz Eins der größten Medienkonzerne. Ein großer Teil ihrer Umsätze kommt dabei 2025 von Werbung. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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