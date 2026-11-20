ANTALYA (dpa-AFX) - Die Weltklimakonferenz im türkischen Antalya geht in die Verlängerung. Zum offiziellen Ende des Gipfels um 18.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) dauerten die Verhandlungen von Tausenden Delegierten aus aller Welt weiter an./swe/DP/mis