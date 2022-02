Weltklimarat berichtet über Klimawandel-Folgen und nötige Anpassung

GENF/BERLIN (dpa-AFX) - Der Weltklimarat (IPCC) in Genf berichtet an diesem Montag über die drastischen Folgen des menschengemachten Klimawandels für Mensch und Natur. In dem neuen Bericht geht es um die nötigen Anpassungen, um Gefahr für Leib und Leben so weit wie noch möglich abzuwenden. Klar ist laut Wissenschaft, dass Anpassung und Minderung des Klimawandels die Welt deutlich billiger zu stehen kommen als die Folgen eines deutlichen Temperaturanstiegs.

Hunderte Wissenschaftler haben für den Bericht in den vergangenen Jahren mehr als 34 000 Studien ausgewertet. Er ist Teil des 6. IPCC-Sachstandsberichts über die Klimaforschung. Der erste Teil über die wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels kam im August 2021 zu dem Schluss, dass der Wert von 1,5 Grad - auf den die Erwärmung nach internationaler Vereinbarung möglichst beschränkt werden soll - schon in den nächsten 20 Jahren erreicht oder überschritten werden dürfte./oe/DP/he