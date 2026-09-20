Bayerische Motoren Werke Aktie

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WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066

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20.09.2026 19:52:25

Weltmeister: Historischer Titelgewinn in der FIM EWC.

+++ Das BMW Motorrad World Endurance Team krönt sich zum Weltmeister in der FIM Endurance World Championship. +++ Erster Titel für einen europäischen Hersteller in der Geschichte der FIM EWC. +++ Poleposition und Sieg: Perfektes Wochenende für Michael van der Mark, Markus Reiterberger und Steven Odendaal beim letzten 24-Stunden-Rennen der Saison. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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