Weltpremiere für Sportler mit Elektro- und Wasserstoffbetrieb: Studie Alpine Alpenglow: Rasante Zukunftsvision für die MArke AlpinE

Mit dem faszinierenden Concept Car Alpenglow ermöglicht Alpine nicht nur Einblicke in Design und Technik der zukünftigen Modelle, sondern kündigt auch die grundlegende Erneuerung der Marke an. Dies gilt gleichermaßen für die Serienmodelle als auch die Rennwagen des Sportwagenherstellers aus dem französischen Dieppe. Nach der digitalen Auftaktpräsentation auf allen Alpine Kanälen erfolgt in wenigen Tagen die Publikumspremiere am 17. Oktober auf dem Pariser Mondial de l’Auto.