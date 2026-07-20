Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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20.07.2026 07:39:00
Weltraumschrott von SpaceX vor Einschlag auf dem Mond: NASA-Sonde soll nachsehen
In zwei Wochen wird eine SpaceX-Raketenstufe auf dem Mond einschlagen, auf der Erde wird das wohl nicht sichtbar sein. Ein NASA-Orbiter soll später nachsehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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