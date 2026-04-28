TESS Holdings Aktie
WKN DE: A3CNK2 / ISIN: JP3545270005
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28.04.2026 11:30:00
Weltraumteleskop TESS: In alten Daten 10.000 Exoplaneten-Kandidaten entdeckt
TESS sucht seit 2018 nach Exoplaneten und hat schon tausende Kandidaten identifiziert. Jetzt kommen über 10.000 weitere hinzu, deren Bestätigung steht aber aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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