23.06.2026 18:31:38

Weltschifffahrtsorganisation will 11.000 Seeleute evakuieren

LONDON (dpa-AFX) - Nach der Einigung der USA und Irans auf ein Ende der Kampfhandlungen und die Öffnung der Straße von Hormus will die Weltschifffahrtsorganisation IMO über 11.000 Seeleute aus der Region evakuieren. "Wir werden die Umsetzung des Evakuierungsplans für mehr als 11.000 Seeleute beginnen, die noch immer in der Region festsitzen", sagte IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez einer Mitteilung zufolge.

Der Großeinsatz werde in enger Zusammenarbeit mit dem Iran, dem Oman und anderen Golf-Anrainerstaaten sowie den USA und der Schifffahrtsbranche umgesetzt, sagte der Chef der UN-Sonderorganisation mit Sitz in London. Die notwendigen Sicherheitsgarantien seien eingeholt worden und die Bedingungen über die Sicherheit Schifffahrt zur Unterstützung des Einsatzes gründlich geprüft worden.

Dominguez verurteilte die Angriffe auf die zivile Schifffahrt auf Schärfste und würdigte die 14 Seeleute, die während des Konflikts ums Leben gekommen waren./cmy/DP/jha

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