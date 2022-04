Weltweit rund 5,8 Millionen Tonnen CO2 jährlich durch digitalen Datenmüll

Digitaler Datenmüll: 1 Terabyte Cloud-Daten emittieren jährlich bis zu 210 Kilogramm CO2Mit diesen Tipps & Tricks lässt sich der eigene Energie-Verbrauch und Datenmüll reduzierenVodafone sorgt für digitalen Frühjahrsputz mit dem Digital Clean Experiment – inklusive live CO2-TrackerZum diesjährigen Earth Day unter dem Motto #InvestInOurPlanet, macht Vodafone auf ein kaum bekanntes Problem aufmerksam: digitaler Datenmüll. Laut einer Studie des amerikanischen Unternehmens Veritas Technologies wurden allein in 2020 5,8 Millionen Tonnen CO2 durch digitalen Datenmüll produziert. Unmengen an ungelesenen E-Mails im Spam-Postfach, Messenger-Daten sowie Duplikate von Fotos, Videos und anderen Dateien: je 1 Terabyte Daten in der Cloud setzen jährlich bis zu 210 Kilogramm CO2 frei. Der Berg an digitalem Datenmüll zeigt: Digitalisierung ist zwar der Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit, doch nur solange jeder Einzelne verantwortungsvoll damit umgeht.

Wie entsteht CO2 durch Cloud-Nutzung?Dateien, die auf Clouds und digitalen Speicherplätzen liegen, werden in Rechenzentren verarbeitet. Werden also Bilder, Videos & Co. in Clouds gespeichert, entstehen je nach Rechenzentrum unterschiedlich hohe CO2-Emissionen. Im Forschungsprojekt ‚Green Cloud Computing' des Umwelt Bundesamts von 2020 wurden verschiedene Rechenzentren miteinander verglichen. Dabei zeigte sich, dass die Bandbreite der Emissionen jährlich zwischen 105 Kilogramm und 153 Kilogramm CO2-Äquivalenten pro Terabyte Speicherkapazität liegt. Damit die Daten auf den Bildschirm des jeweiligen Geräts gelangen, muss der im Rechenzentrum erzeugte Datenstrom durch Telekommunikationsnetze geleitet werden. Das ist ebenfalls mit Energie-Verbrauch und einem CO2-Fußabdruck verbunden. Je mehr Daten also auf Online-Speicherplätzen liegen, desto höher ist der Energie-Verbrauch und CO2-Ausstoß durch die Rechenzentren. Vodafones Rechenzentren werden zwar mit 100 Prozent Grünstrom betrieben, doch noch besser als Grünstrom ist: weniger Strom.So einfach lässt sich Energie-Verbrauch & Datenmüll reduzierenAlle Cloud-Nutzer weltweit, die je 1.000 Fotos auf Clouds speichern, produzieren gemeinsam jährlich rund 11.000 Tonnen CO2. Das ist in etwa so viel, wie durch ca. 87.000 Flugreisen von Hamburg nach München entstehen. Insgesamt kommen zusätzlich 291 Tonnen CO2-Emissionen durch E-Mails und 3.758 Tonnen CO2 durch Messenger-Daten in der Cloud zusammen – und belasten das Klima. Mit diesen einfachen Tipps und Klicks kann jeder Einzelne gegen die digitale Umwelt-Verschmutzung aktiv werden:Rund 11.000 Tonnen CO2 werden pro Jahr gemeinsam von allen weltweiten Cloud-Nutzern produziert, die je 1.000 Fotos auf Clouds speichern.Digitaler Frühjahrsputz: Selbst, wenn Apps nicht genutzt werden, verbrauchen sie Energie und verschwenden monatlich Hunderte von Megabytes für überflüssige Updates. Ungenutzte Apps, Duplikate von Fotos, verwackelten Videos oder Titel in der digitalen Musiksammlung auf dem Smartphone, Tablet oder Rechner und digitalen Speicherplätzen können mit wenigen Klicks bereinigt werden. Das spart nicht nur eine Menge CO2 ein, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Geräte. Kostenlose IOS-Applikationen wie Smart Cleaner oder Cleaner One helfen beim digitalen Frühjahrsputz. Um den digitalen Datenmüll von Android-Geräten zu entfernen, gibt es Files von Google und SD Maid. Auch der kostenlose Clean Master hilft Android-Nutzern beim Ausmisten.Die Mailbox als besondere Baustelle: Laut Umwelt-Experten des Verbraucher-Service Bayern ist eine E-Mail genauso klimaschädlich wie eine Plastiktüte. Wer sich seinen Apps und Fotos widmet, sollte also auch gleich einen Blick ins Mail-Postfach werfen. Ältere E-Mails können ganz einfach ins Archiv verschoben oder gelöscht werden. Bei längeren Unterhaltungen reicht oft die Letzte – der Rest kann in den Papierkorb. Weitere Tipps: Newsletter und E-Mail-Verteiler nicht mehr abonnieren, Fotos nur in komprimierter Version versenden und automatische Mail-Benachrichtigungen von Facebook & Co. ausschalten – viele kleine Schritte, mit denen sich digitaler Datenmüll in der Mailbox ganz einfach verhindern lässt. Und nicht vergessen: auch den Papierkorb regelmäßig leeren.Vorsorge ist besser als Nachsorge: Eine Vielzahl von Apps hilft dabei, auf dem Smartphone Ordnung zu halten. So kommt es erst gar nicht zu solch erheblichen Mengen an Datenmüll. Sowohl für IOS als auch Android hilft die App Dateimanager dabei, Programme und Dateien zu sortieren und den Überblick zu behalten.Einfach runterschrauben: Wer die Tastatur-Vibration deaktiviert oder sein Gerät über Nacht ausschaltet, spart zusätzlich Energie. Die Dauer, wann der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und das Gerät gesperrt wird, lässt sich ebenfalls einstellen. Je geringer die Dauer, desto weniger leuchtet das Display des Geräts vor sich hin und desto mehr Akku wird gespart. Denn das Display verbraucht nachweislich am meisten Akkulaufzeit.Auch der Wechsel vom automatischen zum manuellen Modus lohnt sich: Im Automatik-Modus verbrauchen Geräte stetig Strom, da Aktionen im Hintergrund laufen. Bei der automatischen Bildschirmhelligkeit passt sich das Display laufend an die Lichtverhältnisse in der Umgebung an. Auch viele Apps laufen im Hintergrund, indem sie für die automatische Synchronisation auf das Internet zugreifen – selbst, wenn sie nicht genutzt werden. In den Geräte-Einstellungen lässt sich ganz einfach festlegen, welche App sich automatisch synchronisieren darf und welche nicht. Der Wechsel zum manuellen Modus spart Energie und damit auch Akkulaufzeit.Weniger ‚Ok‘- und ‚Danke‘-Mails: Beim nächsten virtuellen Meeting einfach mal die Kamera auslassen, die Spielzeit auf dem Gerät allgemein reduzieren oder Newsletter und E-Mail-Verteiler nicht mehr abonnieren: Schon kleine Änderungen der eigenen Internet-Gewohnheiten können den ökologischen Fußabdruck erheblich verkleinern.Eine E-Mail ist genauso klimaschädlich wie eine Plastiktüte.Vodafone sorgt für Aufmerksamkeit: The Digital Clean-ExperimentAuf den Social-Media-Kanälen startet Vodafone am Earth Day eine #CleanUpForGood-Kampagne und macht mit dem Digital CleanUp-Experiment auf den digitalen Datenmüll aufmerksam. Mit prominenter Unterstützung aus der Social-Media-Welt will der Telekommunikationsanbieter möglichst viele Menschen dazu motivieren, beim Digital CleanUp-Experiment mitzumachen. Passend dazu können Nutzer auf der Kampagnen-Website von Vodafone angeben, wie viele Mega- und Gigabyte Daten sie von ihren Geräten und Cloud-Speichern gelöscht haben. Vodafone rechnet die Angaben in CO2 um und verfolgt die gesamten Einsparungen live mit einem CO2-Rechner. So kann jeder einen Beitrag zum Earth Day leisten – wenn es heißt: #CleanUpForGood.CO2 messenVom Datenmüll trennen – der Umwelt zuliebe.