Samsung Aktie

Samsung für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003

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20.05.2026 14:52:48

Weltweite Auswirkungen: Samsung droht ein historischer Streik

Bei Südkoreas Elektronikriesen Samsung Electronics eskaliert ein Streit um Rekordboni. Die Belegschaft droht nun mit einem mehrtägigen Generalstreik. Der Arbeitskampf könnte sich auch auf globale Lieferketten auswirken und bestehende Engpässe bei Halbleitern verschärfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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