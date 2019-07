Weltwirtschaftsforum verleiht Quantela, Inc., die begehrte 'Technology Pioneer'-Auszeichnung

Milpitas, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Quantela Inc., ein Digitaltechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Silicon Valley, wurde die 'Technology Pioneers'-Auszeichnung des Weltwirtschaftsforums verliehen. Quantela hat eine führende Rolle bei der Automatisierung intelligenter urbaner Infrastrukturen inne und nutzt seine digitale Plattform, Atlantis, zur Automatisierung und Optimierung von Informationen für Städte und Gemeinden.

In diesem Jahr repräsentieren die Technology Pioneers aufstrebende Innovatoren verschiedenster Industriebereiche. Diese Unternehmen beteiligen sich mit sich ständig weiter entwickelnden Technologien wie AI, IoT, Robotik und Blockchain, um nur einige zu nennen, an der Gestaltung der Zukunft. Die Technology Pioneers werden von einem Auswahlgremium ernannt, das aus über 59 Akademikern, Unternehmern, Risikokapitalgebern sowie Unternehmesführern besteht. Der Ausschuss stützt sich auf Kriterien wie Innovation, Wirkpotential und Führungsvermögen. Bisherige Auszeichnungen gingen unter anderem an Airbnb, Google, Kickstarter, Mozilla, Palantir Technologies, Spotify, TransferWise, Twitter und Wikimedia.

Infolge der Ernennung Quantelas zu einem Technology Pioneer wird Quantelas CEO und Gründer, Sridhar Gadhi, auf dem jährlichen Treffen der New Champions des Weltwirtschaftsforums anwesend sein. Das Treffen, das auch unter dem Namen 'Summer Davos' läuft, wird vom 1.

3. Juli in Dalian, China, stattfinden.

"Wir freuen uns sehr, Quantela in diesem Jahr in der innovativen Gruppe der Technologiepioniere willkommen heißen zu dürfen", so Fulvia Montresor, Head of Technology Pioneers auf dem Weltwirtschaftsforum. "Quantela und seine Pionier-Kollegen gelten bei der Nutzung innovative Technologien zur Transformation ihrer Industrien als Branchenführer. Wir sprechen diesen Next-Gen-Unternehmen großes Potenzial für die Erarbeitung von Lösungen für globale Herausforderungen sowie für die Optimierung der Gesellschaft in den kommenden Jahren zu."

"Wir freuen uns sehr darüber, die renommierte 'Technology Pioneer 2019'-Auszeichnung des Weltwirtschaftsforums erhalten zu haben. Innovation machte von jeher den zentralen Punkt unserer Lösungskonzepte aus. Diese Anerkennung bestätigt nicht nur unsere Position als Branchenführer auf dem Smart City-Markt, sondern bekräftigt uns darüber hinaus in unserem Vorhaben, autonome, von Intelligenz betriebene Städte Wirklichkeit werden zu lassen", erklärte Quantelas CEO Sridhar Gadhi. "Unsere bereichsübergreifenden, wirkungsvollen Erkenntnisse und intelligenten, innovativen Betriebsmodelle unterstützen uns bei proaktiven Entscheidungsfindungen und diese Auszeichnung bestärkt uns zweifelsohne in unserem Wunsch, die Art und Weise, auf welche Städte betrieben werden, zu revolutionieren."

Quantela strebt danach, autonome Städte Wirklichkeit werden zu lassen und beabsichtigt, die Art und Weise, auf welche ihre Infrastrukturen betrieben werden, zu revolutionieren.

Informationen zu Quantela

Quantela, mit Hauptsitz in den USA und Niederlassungen in Europa und Asien, ist ein branchenführender Anbieter einer auf Intelligenz basierenden Plattform für städtische Dienstleistungen: Atlantis. Die Plattform wird durch Modelle maschinellen Lernens optimiert, um den Digitalisierungszyklus voranzutreiben. Mit über 40 Einsätzen weltweit liegt Quantelas Hauptanliegen darin, urbane Infrastrukturen zu digitalisieren, städtische Betriebsmodi zu automatisieren und die Lebensqualität von Einwohnern durch die Realisierung einer nachhaltigen Nutzung urbaner Infrastrukturen zu optimieren. (www.quantela.com)

Informationen zum Weltwirtschaftsforum

Das Weltwirtschaftsforum ist eine internationale Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit und hat sich die Aufgabe gestellt, den Zustand der Welt zu verbessern. Das Forum engagiert die prominentesten Führungspersönlichkeiten aus Politik, Industrie und Gesellschaft, um globale, regionale und branchenbezogene Themen mitzugestalten. (www.weforum.org).

