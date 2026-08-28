BUWOG Group Aktie
WKN DE: A1XDYU / ISIN: AT00BUWOG001
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28.08.2026 16:05:53
"Wem kann man in der Justiz vertrauen?": Was der mutmaßliche Verleumder der Buwog-Richterin aussagte
Der mutmaßliche Verleumder der Buwog-Richterin schilderte den Ermittlern, er habe Mails wegen "wachsenden Drucks" gefälscht. Mit Walter Meischberger habe er sich stundenlang unterhaltenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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