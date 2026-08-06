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06.08.2026 09:33:38
Wem nützt die Frührente?: DIW-Chef und Lauterbach uneins
BERLIN (dpa-AFX) - Über die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren wird heftig diskutiert, doch wer profitiert eigentlich von der Regelung? Tendenziell besser verdienende Männer, sagte der Wirtschaftsforscher Marcel Fratzscher im ZDF-"Morgenmagazin". Menschen, die wirklich Hilfe bräuchten - Leute mit unterbrochenen Erwerbsbiografien, ohne Ausbildung und die Kinder groß gezogen haben, hätten nichts davon. "Und die zahlen dafür", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), der für die Abschaffung der "Rente mit 63" ist, die heute faktisch erst mit 64,5 Jahren in Anspruch genommen werden kann.
Der SPD-Politiker Karl Lauterbach widersprach. Von der Frühverrentung ohne Abschläge hätten vor allem jene etwas, die schon im Jugendalter eine Lehre begonnen und nicht studiert hätten. "Das sind keine Besserverdienenden", betonte Lauterbach im ZDF. Er verwies zudem darauf, dass diese Menschen meist eine vier bis sechs Jahre geringere Lebenserwartung hätten als Akademiker./shy/DP/mis
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