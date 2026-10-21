Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
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21.10.2026 07:00:14
WEMACO Invest AG platziert 60'392 Namenaktien B der Zug Estates Holding AG zu CHF 2'070 je Aktie
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Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Die Zug Estates Holding AG (die «Gesellschaft») wurde von der WEMACO Invest AG (deren wirtschaftlich Berechtigte Werner C. Weber und Corinne Lütscher-Weber sind) darüber informiert, dass diese im Rahmen des am 20. Oktober 2026 angekündigten Accelerated Bookbuilding 60'392 bestehende Namenaktien B der Gesellschaft zu einem Preis von CHF 2'070 je Aktie erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert hat. Nach Abschluss der Platzierung hält die WEMACO Invest AG keine Namenaktien B der Gesellschaft mehr.
Die Namenaktien B der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Bei der Platzierung wurden ausschliesslich bestehende Aktien verkauft. Die Gesellschaft gibt im Zusammenhang mit der Platzierung keine neuen Aktien aus und erhält keinen Erlös aus der Transaktion.
Der Streubesitz der Namenaktien B wird in der Folge der Platzierung von 62.7% auf ca. 75% erhöht. Der Vollzug der Platzierung unterliegt üblichen Bedingungen.
Wichtige Daten:
Weitere Auskünfte:
T +41 41 729 10 10
Über Zug Estates
Rechtliche Hinweise
Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zug Estates Holding AG
|Industriestrasse 12
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 729 10 10
|E-Mail:
|ir@zugestates.ch
|Internet:
|www.zugestates.ch
|ISIN:
|CH0148052126, CH0148052118
|Valorennummer:
|A1J0M6
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2419186
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2419186 21.10.2026 CET/CEST
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