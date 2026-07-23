Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
23.07.2026 16:36:57
Wendepunkt in Raiffeisen-Causa: Die RBI wird Milliarden von Russen einklagen
Ziel ist es, auf die in Österreich wegen der EU-Sanktionen eingefrorenen Vermögenswerte der Beteiligungsgesellschaft Rasperia zuzugreifenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Raiffeisen
|
24.07.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gewinne in Wien: ATX notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|EQS-News: RBI zum Zwischenstand der Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Addiko-Aktien zum 24. Juli 2026 (EQS Group)
|
24.07.26
|EQS-News: RBI on the interim status of acceptances of the voluntary public tender offer for all Addiko shares as of 24 July 2026 (EQS Group)
|
23.07.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.07.26