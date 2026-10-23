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23.10.2026 06:31:29
Wendt (India) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Wendt (India) hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 27,45 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,47 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 725,1 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 28,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 565,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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