|
27.07.2026 06:31:29
Wendt (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Wendt (India) hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,90 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wendt (India) ein EPS von 18,93 INR je Aktie vermeldet.
Wendt (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 712,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 521,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.