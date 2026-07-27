Wendt (India): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Wendt (India) hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,90 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wendt (India) ein EPS von 18,93 INR je Aktie vermeldet.

Wendt (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 712,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 36,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 521,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at