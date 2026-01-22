Wendt (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Wendt (India) hat am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Wendt (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,90 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 41,10 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 607,9 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 534,0 Millionen INR umgesetzt.

