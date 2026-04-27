Wendt (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wendt (India) hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 25,45 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 64,45 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wendt (India) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 667,8 Millionen INR im Vergleich zu 756,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 72,75 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Wendt (India) 197,43 INR je Aktie verdient.

Wendt (India) hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,36 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at