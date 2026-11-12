Scales Corporation Aktie
WKN DE: A119EF / ISIN: NZSCLE0002S8
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12.11.2026 14:05:00
Wendy’s rejects a takeover offer, scales back breakfast and still sees its stock surge
Wendy’s plans to go it alone, and analysts say the company has “significant work ahead.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|Scales Corporation Ltd
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