HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.12.2025 12:12:29

Wenig Bewegung zwischen den Jahren

Kolumne
Alle Artikel des Autors

Ulrich Kirstein mit dem Marktbericht von gettex

Ruhiger Handel: Die deutschen Aktienbörsen haben sich in der vergangenen, stark verkürzten Handelswoche ohne einheitlichen Trend präsentiert. Dabei blieben die Börsenumsätze sehr überschaubar, der Handel verlief ruhig.

Rückblick: Weihnachtsurlaub statt Börse

Viele Anleger befanden sich bereits im Weihnachtsurlaub, große institutionelle Investoren hatten bereits ihre Bücher geschlossen. Vor diesem Hintergrund reichten bei Einzelwerten teils schon kleinere Order, um Kursbewegungen auszulösen. Nennenswerte Impulse gab es kaum, Konjunkturdaten aus den USA fielen gemischt aus und blieben ohne größere Auswirkungen an den Märkten.

Der Deutsche Aktienindex (Dax) rückte im Wochenvergleich um 0,2 Prozent vor auf 24.340,06 Punkte. Der MDax gab dagegen 0,2 Prozent ab auf 30.302,78 Zähler. Der TecDax legte um 0,6 Prozent zu auf 3.586,84 Punkte. Der m:access All-Share büßte 1,1 Prozent ein auf 1.195,21 Zähler.

Wochen- und Jahressieger

Gefragt im Dax waren in der vergangenen Woche Bankwerte: Der Kurs der Deutschen Bank legte um 4,7 Prozent zu, der der Commerzbank um 3,5 Prozent. Beide Werte zählen auch zu den ganz großen Jahresgewinnern, so verteuerte sich die Aktie der Deutschen Bank in den vergangenen zwölf Monaten um knapp 110 Prozent, die der Commerzbank sogar um rund 140 Prozent. Übertroffen wird dies im Dax lediglich von den Titeln von Rheinmetall, die ein Jahresplus von fast 150 Prozent aufweisen. In der vergangenen Woche ging es um 2,6 Prozent nach oben. Im MDax gehörten die Papiere von Hensoldt mit einem Plus von 5,2 Prozent zu den größten Wochengewinnern, auf Jahressicht steht hier ein Anstieg um über 110 Prozent zu Buche. Fast verdoppelt hat sich im Jahresverlauf der Kurs von United Internet, in der vergangenen Woche betrug der Zuwachs 6,5 Prozent.

Anleihen: Leicht zugelegt

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche geschwankt und leicht zugelegt. Auch hier verlief der Handel ruhig und ohne größere Impulse. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, die am Montag noch auf 2,91 Prozent und damit den höchsten Stand seit März gestiegen war, sank im Wochenvergleich von 2,89 auf 2,86 Prozent. Die Umlaufrendite reduzierte sich von 2,81 auf 2,80 Prozent.

USA: Deutliche Zugewinne

Die US-Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche merklich zugelegt, hatten dafür aber auch mehr Zeit: Hier wurde lediglich am ersten Weihnachtsfeiertag nicht gehandelt, am 24. Dezember war der Handel verkürzt. Herausstechende Impulse gab es auch hier nicht, aber die zuletzt wieder größer gewordenen Bedenken in Bezug auf die Bewertung einiger Tech-Unternehmen traten in den Hintergrund. Der Dow-Jones-Index stieg im Wochenvergleich um 1,2 Prozent auf 48.710,97 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500, der im Wochenverlauf neue Rekordhochs erreichte, gewann 1,4 Prozent auf 6.929,94 Zähler. Der technologielastige Nasdaq-100 zog um 1,2 Prozent an auf 25.644,39 Punkte.

Ausblick: Kaum Bewegung erwartet

Wesentlich lebhafter dürfte das Geschehen an den deutschen Aktienbörsen auch in der erneut verkürzten Handelswoche, der letzten des Jahres, nicht werden, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten. Das Gros der Anleger befindet sich in Urlaub, institutionelle Investoren dürften erst in der Folgewoche wieder aktiv werden. Insofern dürfte auch der Jahresauftakt 2026 verhalten ausfallen.

Trotz des zu erwartenden ruhigen Handels und der ausgebliebenen Jahresendrally dürften die Anleger zufrieden mit 2025 sein. Beim Dax zeichnet sich ein Jahresplus von über 20 Prozent ab, was das zu Ende gehende Jahr zum besten seit 2019 machen könnte.

Von Seiten der Konjunkturdaten dürften neben Einkaufsmanagerindizes besonders das Protokoll der vergangenen Ratssitzung der US-Notenbank Fed interessieren. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf die weitere Geldpolitik, auch wenn hier nach Ende der Amtszeit von Fed-Chef Jerome Powell im Mai die Karten neu gemischt werden könnten. Zwar gilt die Wahl des bisherigen Favoriten Kevin Hassett, einem früheren Berater von Donald Trump, nicht mehr als gesetzt, ein als möglicherweise aussichtsreich betrachteter anderer Kandidat gilt aber laut Beobachtern ebenso als Vertreter einer lockeren Geldpolitik.

Ausgewählte wichtige Termine der Woche

Montag, 29.12.: Warenhandelsbilanz der USA; Dallas Fed Herstellungsindex (USA)
Dienstag, 30.12.: Protokoll der vergangenen Ratssitzung der US-Notenbank; Chicagoer Einkaufsmanagerindex (USA); Immobilienpreisindex für die USA
Mittwoch, 31.12. (Silvester): Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China; Dienstleistungsindex für China
Donnerstag, 01.01. (Neujahr)
Freitag, 02.01.: Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland und der Eurozone

Ulrich Kirstein ist Pressesprecher der Börse gettex. Der Betriebswirt und Kunsthistoriker schreibt über Literatur und Börse, interviewt alle 14 Tage in Börse am Donnerstag den Leiter Marktsteuerung und hat u.a. mit Christine Bortenlänger Börse für Dummies und Aktien für Dummies verfasst.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HENSOLDTmehr Nachrichten

Analysen zu HENSOLDTmehr Analysen

10.12.25 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
12.11.25 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
12.11.25 HENSOLDT Hold Warburg Research
12.11.25 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HENSOLDT 71,60 -1,58% HENSOLDT

Weitere Artikel dieses Kolumnisten

22.12.25 Jahresendrallye im Boxenstopp
15.12.25 Süßer Weihnachtsbonus
09.12.25 Warten auf die Fed
01.12.25 Kommt die Jahresendrallye doch noch?
01.12.25 Bei Panik zugreifen
24.11.25 Zurückhaltung an den Märkten
24.11.25 Wettkampf der Stärke
17.11.25 Hohe Unsicherheit an den Märkten
10.11.25 Kehrt der Optimismus zurück?
04.11.25 Zurückhaltung trotz vieler Impulse?

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert zum Wochenstart seitwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso nur marginal. Asiens Börsen zeigten sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen