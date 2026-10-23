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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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Experteneinschätzung 23.10.2026 16:10:00

Wenig Fantasie bei der Allianz-Aktie: Analyst bestätigt negative Einschätzung

Wenig Fantasie bei der Allianz-Aktie: Analyst bestätigt negative Einschätzung

Ein pessimistischer Analystenkommentar sorgt für einen Abverkauf bei der Allianz-Aktie.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 353 auf 351 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnet mit einer ruhigen Berichtssaison, bevor zum Jahresende hin Kapitalmarkttage im Fokus stünden. Großschäden, Marktbewegungen und Devisentrends dürften die Schätzungen und Ausblicke zunächst kaum bewegen, schrieb die Expertin am Donnerstag. Die jüngste Branchenerholung sei lediglich der Flucht in Sicherheit zu verdanken.

Allianz-Aktie weit im Minus

Anleger reagieren mit einem Abverkauf auf die "Underweight"-Einstufung der britischen Investmentbank. Via XETRA verliert die Allianz-Aktie zeitweise 1,80 Prozent auf 424,80 Euro. Damit notiert das Papier seit Jahresbeginn zwar immer noch rund neun Prozent im Plus, doch das Rekordhoch von 454,60 Euro aus dem Sommer ist damit klar außerhalb der Reichweite.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT

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