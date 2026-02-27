Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
27.02.2026 17:04:44
Weniger als ein Jahr Bauzeit: Skodas neue Hightech-Fabrik macht VW-Tochter zum Batterie-Primus
Im 60-Sekunden-Takt produzieren 131 Roboter Batteriesysteme für E-Autos: Die VW-Tochter Skoda eröffnet ein hochautomatisiertes Montagewerk an ihrem tschechischen Stammsitz. Mit der Anlage steigt der Autobauer zum größten Batteriehersteller innerhalb des Volkswagen-Konzerns auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) St.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,00
|-0,10%
|Volkswagen (VW) St.
|101,30
|-0,20%
