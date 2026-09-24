Geely Aktie

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WKN: A0CACX / ISIN: KYG3777B1032

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24.09.2026 13:01:54

Weniger als fünf Minuten: Geely präsentiert Batterie, die ultraschnell lädt

Die Ladezeit ist ein entscheidendes Verkaufsargument von E-Autos. Chinesische Hersteller liefern sich ein Wettrennen, wessen Akku am schnellsten lädt. Der Branchenprimus wird nun überholt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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