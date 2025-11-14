14.11.2025 17:23:38

Weniger Aufträge: Roboterhersteller Kuka baut weitere Arbeitsplätze ab

AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Roboterhersteller Kuka wird an seinem Stammsitz in Augsburg mehr Stellen abbauen als bisher geplant. Wie ein Unternehmenssprecher erklärte, werden nun insgesamt 560 Vollzeitstellen statt nur 400 gestrichen. Zunächst hatte die "Augsburger Allgemeine" darüber berichtet.

Der Unternehmenssprecher begründete den Schritt mit einer weiterhin verschärften Marktlage im Bereich der Industrieroboter. In diesem Jahr fehlten Kuka neue Aufträge im Wert von mehr als 100 Millionen Euro. Kuka ist zu einem großen Teil von Bestellungen aus der Automobilindustrie abhängig.

Hersteller hofft auf Boom bei lernenden Robotern

Die Stellen sollen hauptsächlich im Bereich des Roboterbaus wegfallen, ein kleinerer Teil betrifft die Konzernverwaltung. Insgesamt hat Kuka etwa 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Augsburg.

Das Programm zum möglichst sozialverträglichen Abbau der zunächst 400 Stellen war Anfang des Jahres gestartet worden und soll bis Ende 2026 laufen. Langfristig setze Kuka weiter auf eine steigende Nachfrage nach Automatisierung und KI, erklärte der Sprecher. Autonome und selbstständig lernende Roboter böten große Chancen./uvo/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen