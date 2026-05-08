Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
08.05.2026 05:35:38
Weniger Frauen in Dax-Aufsichtsräten
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Frauenanteil in Aufsichtsräten der DAX-Unternehmen sinkt bei den Aktionärsvertretern das zweite Jahr in Folge. Zwar geht es mit der aktuellen Runde der Hauptversammlungen nur um 0,1 Prozentpunkte auf 38,3 Prozent nach unten, wie eine Auswertung der Personalberatung Russell Reynolds ergab. Bei den neu gewählten Vertretern liegt der Anteil mit 32 Prozent aber so tief wie noch nie in diesem Jahrzehnt.
Bis 2024 war der Anteil der Frauen 15 Jahre lang kontinuierlich gewachsen - von 7 bis auf mehr als 40 Prozent, nun geht es das zweite Jahr abwärts. Ein Grund dafür könnte sein, dass Frauen tendenziell kürzer in den Gremien bleiben. Betrachtet man, wie lange in den Gremien Aufsichtsräte waren, die dieses Jahr ausschieden oder noch ausscheiden, sind es bei Frauen nur 5,4 Jahre, bei Männern aber 9,5.
"Das zweite Jahr in Folge gab es keinen Fortschritt auf dem vor kurzem noch sicher geglaubten Weg hin zur Parität - und das gegen den europäischen Trend", sagt Jens-Thomas Pietralla von Russell Reynolds. Zudem hinke auch die Besetzung zentraler Machtpositionen weiterhin deutlich hinterher. "Das ist in Summe keine gute Entwicklung".
Vergangene Ungleichheit schafft neue
Ein Grund könnte in vergangener Ungleichheit liegen: Angesichts der unsicheren Zeiten würden Kandidaten bevorzugt, die Vorstandsvorsitzende waren, sagt Pietralla. "Da in der Vergangenheit kaum Frauen an der Spitze von Dax-Unternehmen standen, ist der Pool an weiblichen Kandidaten mit dieser Erfahrung zwangsläufig viel kleiner, was Frauen benachteiligt."
Zumindest an der Spitze der Aufsichtsräte geht es aber etwas bergauf. Seit Sabrina Soussan vor wenigen Tagen bei Continental diese Position übernommen hat, werden der Studie zufolge fünf der Gremien von Frauen geführt. Und wenn Amparo Moraleda im Oktober 2026 René Obermann an der Spitze des Aufsichtsrats von Airbus (Airbus SE) ablöse, steigen der Anteil sogar auf 15 Prozent./ruc/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SE
|
08.05.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.05.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Paris: So performt der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
08.05.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
08.05.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|08.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.05.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|179,84
|-1,30%
|Continental AG
|70,28
|2,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.