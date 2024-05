Weniger neue Gewerbe als vor einem Jahr

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland sind im ersten Quartal des laufenden Jahres weniger Gewerbe angemeldet worden als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Anmeldungen ging in der Jahresfrist um 3,2 Prozent auf 201 900 zurück, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag berichtete. In dieser Zahl sind Neugründungen ebenso enthalten wie Betriebsübernahmen, Umwandlungen oder Zuzüge aus anderen Meldebezirken. Darunter waren 32 800 neue Betriebe von größerer wirtschaftlicher Bedeutung. Das waren 0,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Gleichzeitig ging aber auch die Zahl der Abmeldungen zurück. Sie sank bei allen Gewerbebetrieben um 3,3 Prozent auf 170 300. Bei den größeren Betrieben gaben 27 400 und damit 5,0 Prozent weniger auf als im Startquartal 2023./ceb/DP/stk