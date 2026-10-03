Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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03.10.2026 08:20:00
Weniger Prompt, mehr Platz für Code: Pi 1.0.0 ist da
Pi ist ein erweiterbarer KI-Coding-Agent fürs Terminal. Version 1.0.0 strafft den Codemode, ergänzt Bildgenerierung und startet im Vollbild.
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