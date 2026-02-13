|
13.02.2026 06:23:38
Weniger schottischer Whisky in die USA exportiert
LONDON (dpa-AFX) - Die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump haben messbare Auswirkungen auf die schottische Whisky-Industrie. Wie der Verband Scotch Whisky Association mitteilte, gingen 2025 die Exportwerte für die USA im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 933 Millionen Pfund (umgerechnet rund 1,1 Milliarden) zurück.
Im Zeitraum von Mai bis einschließlich Dezember 2025 - für den Trumps Strafzölle in Höhe von zehn Prozent galten - fiel der Exportwert um sieben Prozent. "Die Branche bekräftigt ihre Forderung nach einer Rückkehr zum zollfreien Handel mit den USA", teilte der Verband mit.
Weltweit gingen die schottischen Whisky-Exporte 2025 im Wert um 0,6 Prozent zurück. Für den Export nach Deutschland stiegen die Werte dagegen um 4,6 Prozent auf 177 Millionen Pfund (umgerechnet rund 200 Euro)./mj/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.