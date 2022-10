Weniger Schweine in Österreich und EU-weit

Die Zahl der Schweine sinkt, sowohl in Österreich als auch EU-weit. 2,63 Millionen Schweine zählt die EU in Österreich, ein Minus von 3,7 Prozent gegenüber 2021. In der gesamten Union werden 126,9 Millionen Schweine gehalten, ein Rückgang von 4,6 Prozent im Jahresvergleich. Deutlich stärker war der Rückbau in Deutschland (minus 9,6 Prozent), berichtet die "Bauernzeitung".

Nicht nur die Schweineställe werden leerer, auch die Maschinenhallen. Europaweit gingen die Traktorenzulassungen im ersten Halbjahr 2022 im Jahresvergleich um 8,1 Prozent auf 108.800 Schlepperfahrzeuge zurück, hierzulande lag das Minus bei 10,5 Prozent (4.071 Neuzulassungen).

Rückläufig ist seit Jahrzehnten die Zahl der Bauern, von 2010 bis 2020 gab es einen Rückgang um elf Prozent. Im Jahrzehnt davor war die Verringerung mit 20 Prozent noch deutlich höher ausgefallen. 154.953 Bauernhöfe zählte die Statistik Austria zuletzt, wobei der Trend zu größeren Betrieben anhält. 1951 hatte die durchschnittliche Nutzfläche noch 9,4 Hektar betragen, 2020 waren es bereits 23,6 Hektar (ein Hektar entspricht 10.000 Quadratmetern). 36 Prozent der Bauernhöfe werden im Haupterwerb und 57 Prozent im Nebenerwerb geführt. Österreichs Landwirte bekommen im Rahmen der Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU ab 2023 rund 1,8 Mrd. Euro pro Jahr aus dem EU-Budget ausbezahlt.

Zuletzt hatten die Einkommen der Bauern deutlich angezogen, 2021 lag das Plus mit 15 Prozent weit über der allgemeinen Teuerung und den Kollektivvertragsabschlüssen, wobei dies das erste Plus seit 2017 war. Der Produktionswert der Land- und Forstwirtschaft lag 2021 bei 10,9 Mrd. Euro, der Sektor trug 1,2 Prozent zur Bruttowertschöpfung bei. Die agrarischen Exporte legten um 8,5 Prozent auf 13,84 Mrd. Euro zu - und lagen dadurch wertmäßig mit den Importen gleichauf (13,88 Mrd. Euro).

