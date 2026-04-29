Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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29.04.2026 19:41:14
Weniger stark als befürchtet: Porsche-Gewinn schrumpft um fast ein Viertel
Bei Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen kann auch das neue Quartal noch keine Trendumkehr bringen. Der Gewinn geht um über 20 Prozent zurück. Der neue Unternehmenschef will den Sportwagenbauer "schlanker und schneller" machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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