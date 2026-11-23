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23.11.2026 11:51:38
Weniger Übernachtungsgäste im September in Hamburg
HAMBURG (dpa-AFX) - Die touristische Sommersaison in Hamburg ist im September mit schwächeren Zahlen als im Vorjahresmonat zu Ende gegangen. Die Beherbergungsbetriebe in der Hansestadt meldeten nach Angaben des Statistikamtes Nord gut 671.000 Gäste. Das war im Vergleich zum September 2025 ein Minus von 1,9 Prozent. Bei den Übernachtungen sei der Rückgang mit 1,8 Prozent auf etwas mehr als 1,4 Millionen ähnlich groß ausgefallen, so das Statistikamt Nord.
Einem Rückgang der Übernachtungen bei Gästen aus Deutschland um 3,5 Prozent auf knapp 1,74 Millionen stand ein Plus bei Besuchern mit ständigem Wohnsitz im Ausland von 4,3 Prozent auf etwas mehr als 329.000 Nächte gegenüber.
In die Erhebung einbezogen waren 424 geöffnete Beherbergungsstätten mit 83.641 angebotenen Schlafgelegenheiten./moe/DP/zb
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